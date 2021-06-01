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Devlet Bahçeli'den muhalefete erken seçim tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Muhalefetin erken seçim çağrılarına tepki gösteren Bahçeli, "Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur!" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Muhalefetin erken seçim taleplerine sert bir şekilde tepki gösteren Bahçeli: "Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur!" dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrılarına bu şekilde cevap veren Bahçeli: "Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Cumhur'un ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi nettir. Nitekim Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bugünden itibaren seçimlere 754 gün kalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, önce sabret, sonra seyret. Hesaba 2 yıl 24 günlük süre vardır." ifadelerini kullandı. 

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