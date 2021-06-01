Doğu Perinçek'ten Sedat Peker ifşası : CIA ve Mossad'ın kontrolünde

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sedat Peker'in açıklamalarını değerlendirdi kendi başına olmadığını ileri sürdü. Perinçek, Peker'in Mossad ve CIA'ın kontrolünde olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sedat Peker'in CIA ve Mossad'ın elinde olduğunu söyledi. Perinçek, Peker'in bu iki istihbarat örgütünün desteği olmadan Dubai'ye gidemeyeceğini belirterek asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu kaydetti.

Doğu Perinçek, Habertür'te Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Sedat Peker'in açıklamalarını değerlendiren Perinçek, yaşanan son gelişmeleri Türkiye'nin dış politikasındaki değişimin neden olduğunu ileri sürdü.

İşte Perinçek'in o açıklamaları;

"Bir suç örgütü liderinin yaptığı açıklamalar yok ortada. O suç liderine yaptırılan açıklamalar var. Bir kere bunu tespit etmek lazım. Bir suç örgütü lideri çıkıp da ifşalarda bulunmuyor ona o açıklamalar yaptırılıyor. Bakın şu anda nerede o suç örgütü lideri. Dubai'de ve yarın Aydınlık'ta bütün ayrıntısıyla okuyabilir kamuoyu Mossad'ın avucunda. Bakın tekrar ediyorum, ilk kez burada açıklıyorum. Mossad'ın kontrolünde.

"Bir suç örgütünün becerebileceği şeyler değil bunlar"

Peki Dubai'ye nasıl gitmiş? Balkanlar ondan sonra Fas ve ondan sonra da Dubai! Bunlar Türkiye Emniyeti'nin elinde olan bilgilerdir bunu söyleyeyim. Böyle bir suç örgütü lideri kalkacak İstanbul'dan Balkanlar'a kaçacak oradan Fas'a sonra da Dubai'ye geçecek. Bir suç örgütü liderinin becerebileceği şeyler değil bunlar.

"Bugün ABD ve İsrail'e direnen bir Türkiye var"

Bu suç örgütü liderinin açıklamalarına bakıldığı zaman arkasında CIA ve Mossad'ı görmemek mümkün değil! Bütün açıklamaların bir hedefi var. Bugün ABD ve İsrail'e direnen bir Türkiye var. Daha üç gün önce maalesef kamuoyuna çok fazla yansımadı. Türkiye'ye NATO'da Belarus'a karşı yaptırım uygulamalarını veto etti. Bakın Türkiye, NATO'da vetocu. Bu vetoyu öyle Akdeniz konusunda Kıbrıs konusunda Karadeniz konusunda Türkiye'yi kendi ilgilendiği konuda yapmıyor. Nerede yapıyor? Bunu Doğu Avrupa'da Belarus ve Rusya ile ilgili. Yani Belarus ve Rusya'yı da savunan bir tavır içerisinde Türkiye'nin dış politikası.

Böyle bir durumda Biden'ın Tayyip Erdoğan hakkında onu ipe çekin bitirin kararları alması doğal. Zaten bu yeni bir şey değil."