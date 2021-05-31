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MEDYA

Prof. Dr. Ersan Şen'in o imama tepkisi olay oldu! Atatürk'e kafir diyemezsin...

Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen, Ayasofya'nın müzeye çevrildiği dönemi işaret ederek Atatürk'e "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkıran'a "Herkes ağzından çıkan söze dikkat edecek" sözleriyle tepki gösterdi.

Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında dikkat çeken açıklamalar yapan Prof. Ersan Şen, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e "zalim ve kafir" diye lanet okuyan imam Mustafa Demirkan'a, "Kemalizmi eleştir, Mustafa Kemal'i eleştir buna katlanırım ama Mustafa Kemal'e kafir diyemezsin" yanıtını verdi.

Din alimlerinin dili böyle olmamalı

Ceza hukukçusu Şen, ülkenin son dönemde kutuplaştığını belirterek, "Din alimlerinin dili böyle mi olmalı, tehdit dilini, hakaret dilini, beddua dilini terk etmemiz gereken yerde konuştuğumuz konuya bak" yorumunda bulundu.

Kimse Atatürk'ü silemez

"Pes diyorum. Herkes ağzından çıkan söze dikkat edecek"uyarısında bulunan Prof. Şen, şunları kaydetti: Bu ülkede kimse Atatürk'ü silemez, özellikle dinine inanan birisi olarak söylüyorum Atatürk'ün peşindeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ü başarısızlıkla itham edenlere diyorum sen daha iyisini yap kardeşim.

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