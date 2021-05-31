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Rahatlığı pes dedirtti! Tekirdağ'da her şey sadece 40 saniyede oldu: 100 bin liralık...

TEKİRDAĞ'da bir telefoncu dükkanına giren hırsızlık şüphelisi, çalan alarma aldırmadan 40 saniyede değeri 100 bin liranın üzerinde olan cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu’da Muhittin Mahallesi’nde telefoncu dükkanı işleten bir kişi pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu kapalı kalan işyerini açtığında satışa sunduğu telefonların yerinde olmadığını fark ederek polise başvurdu ve yardım istedi. İşyerine ait güvenlik kamerası kayıtları başta olmak üzere çevredeki iş yerlerinin kamera görüntüleri ile mahalledeki MOBESE kameralarına ait yaklaşık 70 kameranın yine yaklaşık olarak 250 saatlik görüntüsünü tek tek incelendi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin B.T. adlı şüpheli olduğunu tespit etti. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis B.T. adlı şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı. Şüphelinin saklandığı yerde Muhittin Mahallesi’ndeki iş yerinden çalınan telefonlardan 35’i de ele geçirildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

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