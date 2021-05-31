Cinsel ilişki itirafı başına bela oldu! Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü isyan edip ti'ye aldı

Masumiyet dizisinde rol alan Serkay Tütüncü geçtiğimiz günlerde yaptığı cinsel ilişki açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Tütüncü, açıklaması yanlış şekilde sunulunca ise önce isyan etti sonra haberleri ti'ye aldı.

Final yapan 'Masumiyet' dizisinde rol alan Serkay Tütüncü, verdiği bir söyleşide yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Tütüncü "Yeni dönemin en seksi bulunan erkek oyuncularından birisin. Seks sana ne ifade ediyor?" sorusuna "Seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli." yanıtını vermişti.



Yakışıklı oyuncu "Seks itirafı" başlığında çıkan haberlere yanıt olarak "Seçtiğiniz başlıklara ve fotoğraflara dikkat edin biraz! Cümlelerin sağından solundan çekip zarar verme derdindesiniz. Tık almak için kötüleşmeyin. Lütfen" demişti. Serkay Tütüncü bu açıklamadan sonra hakkında çıkan haberleri ise bir video çekerek ti'ye aldı.