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İstanbul'da şoke eden olay! Metrobüsün üzerinde 5 durak yolculuk yaptı

İSTANBUL’da bir kişi, Merter’de metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gençlerin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, o anları sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul’da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı.

Arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı.

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