BIST 1.423
DOLAR 8,54
EURO 10,42
ALTIN 523,36
YEREL

Esenyurt'ta Afrikalı çiftin, hırsızlıkla suçladıkları kişilerle kavgası kamerada

ESENYURT'ta paralarının çalındığını öne süren biri kadın iki yabancı uyruklu kişi ile paralarını çaldıklarını iddia ettikleri kişiler arasında tekmeli-yumruklu kavga çıktı. Bir şüpheli kadının saçlarından çekip yere yatırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallesi'nde Afrikalı çift, bir miktar paralarını almakla suçladıkları iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa süre sonra tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü.

Afrikalı kadın da kavgaya karışırken hırsızlıkla suçlanan gençlerden biri kadını saçlarından tutarak çekmek istedi. Kavgayı gören Arapça konuşan iki genç tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona ererken, taraflar gelen polise bir birlerinden şikayetçi olduklarını söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da polis adım adım iz sürdü! Yalan çürütüldü gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da genç kız feci şekilde can verdi! Metrelerce sürüklendi
Teşkilat 14. bölüm ön izleme (Sezon finali)
Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı mehteranla karşılandı
Hindistan'da koronavirüsten ölen hastanın cesedinin nehre atıldığı anlar ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özal ailesine ziyaret
Shakespeare'leri karıştıran sunucu sosyal medyanın diline düştü
Yorumlar