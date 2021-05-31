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Otoparkta şov yapmaya çalışan İrem Derici fena düştü

Geçtiğimiz günlerde yalnızlık canına tak edince isyan eden İrem Derici, bu sefer de otoparkta valizinin üzerine oturmaya çalışınca yere düştü.

Tam kapanmadan sonra arkadaşlarıyla tatile çıkan şarkıcı İrem Derici, işlerinden dolayı İstanbul'a geri döndü. Otoparkta yaşadığı kaza sonrası gülme krizine giren Derici, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Her daim yaptığı açıklamalarla gündem olan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından video yayınlayarak "Bu kız neden yalnız. Kimse de bu konuyla ilgili bir şey yapmıyor. Yazıklar olsun" diyerek sitem etmişti.

Bununla da yetinmeyen Derici, bu sefer de otoparkta kırmızı valizinin üstüne oturmaya çalıştı. Ancak dengeyi sağlayamayan şarkıcı, bir anda yere düşünce kahkahaya boğuldu. O anları 7,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Derici, "Aşk hayatım ektedir" dedi.

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