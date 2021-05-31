İstanbul'da iki kurye kafa kafaya çarpıştılar! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL'da meydana gelen kazada iki kurye kafa kafaya çarpıştı. Kazada kuryeler yola savrulurken, kaza anları çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Maltepe’de meydana geldi. Sokak üzerinde yukarı doğru çıkan bir motorlu kurye ile aşağı yönde hareket halinde olan kurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kuryeler yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar kuryelerin yardımına koştu. İki kuryenin de ciddi bir durumunun bulunmadığı öğrenilirken, kaza anları bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.



Fuat Doğan, “Bir anda bir ses duyduk. Baktık ki iki motosiklet kafa kafaya çarpışmış. Esnaf arkadaşlar ambulansa haber verdi. Sağlıkçılar çocukları alıp götürdü. Sağlık durumlarında çok ciddi bir şey yoktu sanırım. Burada asıl sorun motokuryelerin birbirine yol vermemesi. Zaten son dönemlerde bu tarz olayları sıkça görüyoruz. Onlarda ürünleri teslim etmek için hız yapabiliyorlar ama dikkatli olmaları lazım” diye konuştu.