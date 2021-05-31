Semizotu salatası nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan semizotunun yoğurtlu salatasını yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Hafif ekşi lezzetinin bol yoğurtla buluşması hep en favori hallerinden biri oldu semizotunun. Bol ceviz, yoğurt, ve sarımsak desteğiyle de meze sofralarının aranan tarifine dönüşüveriyor. Hadi gelin çıtır çıtır, tazecik semizotlarını bugün muhteşem bir salataya çevirelim. Lezzetinin hafifliğiyle gönüllerde taht kursun. İşte nefis lezzetiyle semizotu salatası!

Malzemeler;

1 demet semiz otu, 2 adet salatalık, 500 gram süzme yoğurt,

2 Diş sarımsak, Yarım çay bardağı su, Yeterince tuz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 Çay kaşığı toz biber, 1 Yemek kaşığı tereyağ, 1 Çay bardağı ceviz.