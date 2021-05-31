Eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli baba Erdoğan'dan yardım istedi!

Muhammed el-Hadidi, "Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, küçük evladım Ömer ve Mariya Ala Ebu Hatab'ın meseleleriyle ilgilenmesini, onlara sahip çıkmasını ve ihtimam göstermesini talep ediyorum." dedi.

İsrail saldırısında eşi ile 4 çocuğunu kaybetmesine rağmen metanetiyle milyonlarca kişiyi duygulandıran Gazzeli baba Muhammed el-Hadidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, hayatta kalan tek çocuğu Ömer ve yine aynı saldırıda yaralı kurtulan Mariya Ala Ebu Hatab için yardım talebinde bulundu.

İsrail saldırısında eşiyle 4 çocuğunu kaybeden Muhammed el-Hadidi, ailesinden geriye kalan tek çocuğu Ömer'le hayata tutunmaya gayret ediyor. Eşi ve 4 çocuğunu kaybetmesine rağmen metanetini korumaya devam eden Gazzeli baba, oğlu Ömer'in tüm ihtiyaçlarını karşılamaya ve annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

Annesi ve 4 kardeşini kaybeden Ömer bebeğin gözünün altındaki morluk ve ayağındaki bandaj yürekleri burkuyor. Her şeyden habersiz babasının kucağında uyuyan Ömer'in yaşadıkları, İsrail'in Filistinli çocuklara yaşattığı zulmü gözler önüne seriyor.