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Denizli'de Vali Atik eylemci çiftçilerle görüştü

Denizli Valisi Atik, mahallelerindeki taş ocağının kapatılması için eylem yapan grupla görüştü. Vali Atik, Güzelpınarlıların hakkını koruyacağını, ürünlerinin heba olmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale ilçesinde yeni açılan taş ocağının kapatılmasını isteyen mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Güzelpınar Mahallesi'ndeki taş ocağının kapatılması için geçen hafta mahkemeye başvuran büyük bölümü çiftçi mahalle sakinleri, şantiye önünde eylem yapmak istedi.

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