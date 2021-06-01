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Esenyurt'ta Suriyeli 2 aile sokak ortasında demir sopalarla birbirine girdi o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı

ESENYURT’ta Suriyeli 2 aile arasında sosyal medyada başlayan gerginlik, sokak ortasında demir sopa ve keserlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre Suriyeli 2 aile arasında bir süre önce sosyal medyada gerginlik yaşanmaya başladı. Taraflar, Merkez Mahallesi’nde, yol ortasında karşılaşınca da kavgaya tutuştu. Araçlarından aldıkları demir sopa ve keserleri kullanan taraflar, parke taşlarını da söküp birbirlerine fırlattı. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

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