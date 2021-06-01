Ersan Şen'in tepkisi dinmiyor! 'Biz Atatürk'ü bozuk para gibi harcatmayız'

Ceza Hukukçusu Ersan Şen'in, Atatürk'e 'zalim' ve 'kafir' diyen emekli imama tepkisi dinmiyor. Ersan Şen bu kez Haber Global ekranlarından bombaladı...

Ceza Hukukçusu Prof.Dr. Ersan Şen, Ayasofya Camii'nde Mustafa Demirkan tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilmesine sert tepki gösterdi. Şen, "Atatürk sabah akşam milletin ağzına sakız değildir. Biz Atatürk'ü bozuk para gibi harcatmayız" dedi.

Ersan Şen Habertürk canlı yayınında da, "Sana sağlanan konforla çıkıyorsun orada Türkiye Cumhuriyeti kurucusuna alenen hakaret ediyorsun. Herkes ağzından çıkan söze dikkat edecek" demişti.