Devlet Bahçeli'den Atatürk'e hakaret iddialarına çok sert tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır. Kim Gazi Paşa'ya saldırıyorsa, kimin Gazi Paşa'ya kötü sözü dokunmuşsa, ya soy kütüğünde bir karanlık nokta ya da mazisinde yüzünü kara çıkaracak bir mahcubiyeti vardır. Herkes bilsin ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet başkanı, partisinin grup toplantısında konuştu. Erken seçim taleplerine red cevabı veren Bahçeli'nin, Ayasofya'da Atatürk'e hakaret eden ve lanet okuyan imam Mustafa Demirkıran'a da tepkisi çok sert oldu.

Bahçeli, "Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız, Atatürk olmasaydı kulağınıza ezan mı okunurdu?" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye'ye tahammülsüzlüktür. Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız? Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir" şeklinde konuştu.