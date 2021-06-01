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Patlıcan çığırtma nasıl yapılır enfes lezzet!

Patlıcan sevenler için bu akşam nefis bir tarifimiz var patlıcan çığırtma! İşte sizler için tarifi...

Patlıcanın içerisine girip de kötü olan bir yemek düşünemiyoruz. Mezesi, salatası, dolması... Her şeyi ile damaklara şenlik olan patlıcanı bir de Bergama yöresinin usulü ile deneyin. Patlıcan çığırtma tarifi ile sevdiklerinize enfes bir başlangıç hazırlayacaksınız. Üstelik zeytinyağlı yemeklere bayılanların vazgeçemeyeceği bir tarif olacak. Ayrıca her bütçeye yönelik olan bu lezzet, sofralarınızda ana yemeğinizin öncesinde midelere altlık görevi görecek.

Malzemeler;

6 Adet Patlıcan, 30 DişSarımsak, 4 Adet Domates, 6 adet sivri biber, 1 Çay Bardağı Zeytin yağı, 1 Yemek Kaşığı Biber Salçası, 1 Çay kaşığı Kara Biber, Yeterince Sıvı Yağ, Yeterince tuz.

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