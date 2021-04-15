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Kenan Karaman, Abdullah Avcı'yla görüştü fikri değişti

Daha önce İtalya ve Almanya’nın yanı sıra Türkiye’den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan aldığı teklifler nedeniyle Trabzonspor'a çekimser yaklaşan Kenan Karaman, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmeler sonrası fikrini değiştirdi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Kenan Karaman için hamleler art arda geliyor. İlk olarak Avcı'nın konuştuğu Karaman ile şimdi de yönetim temasa geçti.

Sabah gazetesinin haberine göre; daha önce İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan aldığı teklifler nedeniyle Fırtına'ya çekimser yaklaşan Kenan Karaman'ın, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşme sonrasında fikrinde önemli değişim meydana geldiği belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor
27 yaşındaki futbolcunun Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2'de 24 maça çıkarken 7 gol ve 2 asistle oynadı. Yıldız futbolcunun Türkiye A Milli Takımı'nda da 5 golü bulunuyor.

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