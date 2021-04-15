Vakko Holding, moda ve yaşam tarzı markaları içinde yer alan Yargıcı’yı bünyesine katmaya hazırlanıyor.

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Vakko, Vakko Weeding, Vakkorama, W Collection, V2K designers, Vakko Patisserie, Christofle, Pronovias markalarıyla faaliyetini sürdüren Vakko Holding, markaları arasına Yargıcı’yı da ekleyerek kendi kategorisinde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Yargıcı, 62 mağazası ile kadın modası, aksesuar ve Yargıcı Home ile faaliyetini sürdürüyor.

Vakko tarafından yapılan açıklama satışa ilişkin herhangi bir rakam paylaşılmadı.