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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 35. haftada Cuma günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

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Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın oynanacak 4 mücadelenin hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarının programı ve hakemleri şöyle:

Yarın:

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor: YUNUS YILDIRIM

16.00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor: AYTEKİN DURMAZ

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: HAMZA IŞIN

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: HÜSEYİN SABANCI

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