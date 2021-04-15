BIST 1.416
DOLAR 8,04
EURO 9,64
ALTIN 452,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Bu sefer Düzce! Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı

DÜZCE’de, karantinada olması gerekirken otomobiliyle gezmeye çıkan Olcay Karataş, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Hastaneye götürülen Karataş'a 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Abone ol

Düzce’de polis ekipleri Öztürkler kavşağında denetim yaptı. Ekipler, 81 EE 347 plakalı otomobilin uygulama noktasını yaklaşırken yavaşladığını fark etti. Durumdan şüphelenen polis, otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Olcay Karataş’ın yapılan sorgulamasında aile bireyleriyle birlikte kendisinin de koronavirüs tedavisi gördüğü ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Sürücü otomobilden indirilmeden sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Olcay Karataş’ı ambulansa bindirerek Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Karataş’a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı! İstanbul'da kirliliğin arttığı tek ilçe Esenler oldu
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu zam geldi mi?
Her 5 testten 1'i pozitif! Prof. Dr. Serhan Sakarya 'tam kapanma şart' dedi
Trabzon'da yüzde 38'e çıktı İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta açıkladı
Esenler'de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini bastı! 1 kişiyi acımadan vurdu
Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki dava; mahkeme davanın reddine karar verdi
İçileri Bakanlığı açıkladı! Bugünden itibaren iki hafta boyunca uygulanacak
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevap verdi
Platonik aşık nişanlandığını öğrendiği kadını parka çağırdı sonrası korkunç
Juventus ile Everton arasında Merih Demiral-Moise Kean takası
Yorumlar