İçileri Bakanlığı açıkladı! Bugünden itibaren iki hafta boyunca uygulanacak
İÇİŞLERİ Bakanlığı, kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulanacağını açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma döneminde "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulanacağını açıkladı. İşte bu süreçte uygulanacak denetimler...
- Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollarda araçlar durdurularak izin belgesi, muafiyet nedeni, zaman ve güzergah kontrol edilecek.
- Denetimlerin odak noktasını sokağa çıkma kısıtlaması, konaklama tesisi tedbirleri, iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyum konuları oluşturacak.