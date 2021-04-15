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İçileri Bakanlığı açıkladı! Bugünden itibaren iki hafta boyunca uygulanacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulanacağını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma döneminde "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulanacağını açıkladı. İşte bu süreçte uygulanacak denetimler...

- Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollarda araçlar durdurularak izin belgesi, muafiyet nedeni, zaman ve güzergah kontrol edilecek.

- Denetimlerin odak noktasını sokağa çıkma kısıtlaması, konaklama tesisi tedbirleri, iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyum konuları oluşturacak.

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