Juventus ile Everton arasında Merih Demiral-Moise Kean takası

Juventus eski futbolcusu Moise Kean için Everton'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Everton'un bu transferdeki talebi ise Merih Demiral.

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İtalyan devi Juventus ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, dev bir takasa hazırlanıyor. Juventus, iki sezon önce Everton'a yolladığı Moise Kean'i geri almak isterken İngiliz ekibi de Kean karşılığında milli yıldızımız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport, olası transfere ilişkin detaylı haberini "Juventus'un geri almak istediği Moise Kean'in transferinde anahtar isim Merih Demiral" başlığıyla verirken İngiliz basını da Everton'ın ısrarla Merih Demiral'ı istediğine değinmişti.

İtalyan devi Juventus, 2019'un yaz transfer döneminde Moise Kean'i 27.5 milyon Euro karşılığında Everton'a göndermişti. Everton'da beklentileri karşılayamayan Kean, bu sezon başında PSG'ye kiralandı ve buradaki 16 gollük performansı sonrası eski takımı Juventus, yeniden devreye girdi. Kean için talep edilen bonservis bedelinin 50 milyon Euro düzeyinde olduğu ve Juventus'un sattığı güne göre 20 milyon Euro fazladan ödeyerek Kean'i kadrosuna katabileceği belirtiliyor.

Everton'ın stoper arayışları kapsamında takasta Merih Demiral'ı istemesi transferde belirleyici nokta. Juventus'un Kean'i geri alırken 20 milyon Euro fazla ödeyeceği fakat 18 milyon Euro'ya kattığı Merih Demiral'ı 50 milyon Euro'luk bir transferde kullanarak da 32 milyon Euro kar sağlayacağı ve böylece 12 milyon Euro düzeyinde bir maddi gelir elde edeceği belirtilmekte. Fakat Juventus'un Merih Demiral'dan şu an vazgeçmesinin de zamanında Kean'den vazgeçmesine benzer bir durum olduğu aktarılıyor.