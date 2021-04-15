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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'tablet mesajı' uyarısı! O linke sakın tıklamayın

Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşları 'MEB ücretsiz tablet dağıtıyor' şeklinde telefonlarına gelen mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

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'MEB ücretsiz tablet dağıtıyor' şeklinde mesaj aldıysanız aman dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı, tablet dağıtımında resmi veriler üzerinden ulaşım sağlandığını açıkladı ve uyardı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" denildi.

Paylaşımda, vatandaşlara gönderilen mesaja yer verilerek, asılsız olduğu vurgulandı.

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