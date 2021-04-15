Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Aşılar çöpe gidiyor' iddiası külliyen yalan

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu alanların aşıya gitmediği için dozların çöpe gittiğini iddia eden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'e yanıt verdi.

''Aşının israfı söz konusu değildir''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' ifadelerini kullandı.

Kısıtlamaya vurgu yapmıştı

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu. Biontech aşısı için randevu alanların aşı olmaya gitmemesi sonucu o dozların çöpe gittiğini söyleyen Tükek, büyükşehirlerde kısıtlamanın şart olduğuna vurgu yapmıştı.

''Artık yapacak başka bir şey olmadığını söyleyebiliriz''

Tükek, ''Hele böyle 60 binli rakamlarda, iyice kırmızıya çalan renk değişikliği olan ve sürekli de artacağını düşündüğümüz bir tablo ile karşı karşıya isek, artık yapacak başka bir şey olmadığını söyleyebiliriz'' demişti.

''O kişinin aşısı çöpe gidiyor''

Tükek ayrıca, ''Özellikle Biontech aşısı, sınırlı sayıda var. Ama randevusuna gelmeyenler olduğu zaman o kişinin aşısı çöpe gidiyor.'' ifadelerini kullanmıştı.