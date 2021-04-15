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ADV Ramazan'da umut var

Fenomen Selçuk Büyük sordu Nihat Hatipoğlu cevapladı: Kripto parayla hacca gidilir mi?

Ramazan ayının bir klasiği olan Nihat Hatipoğlu'nun programına sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, sorduğu kripto para soruyla damga vurdu.

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Sosyal medyada çektiği videolar ile fenomen olan Selçuk Büyük, ATV ekranlarında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında sorduğu soruyla sosyal medya gündem oldu.

Fenomen Selçuk Büyük, "Kripto paralardan kazanılan paralarla hacca veya umreye gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu'da "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. İçinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Endişeliyiz bu konuda. Ama haramdır da demiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Mustafa Karataş'a da sormuştu
Selçuk Büyük, daha önce de ilahiyat hocası Mustafa Karataş'a "Camiye dolar bağışlasam dolar arttıkça sevabım artar mı?" sorusunu sormuştu.

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