Ay Tenli Kadın şarkısı ile ünlenen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Ufuk Beydemir, AŞK 101 dizisinde rol alan İpek Yazıcı ile aşk yaşanaya başladı. Bu haberin ardından Ufuk Beydemir'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Ufuk Beydemir, yaşı kaç?

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Netflix’in çok konuşulan dizisi Aşk 101 ile adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu İpek Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşıyor. Şimdilerde ‘Yeni Hayat’ dizisi ile ekranlarda boy gösteren İpek Yazıcı, müzisyen sevgilisi Ufuk Beydemir’in doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Binlerce beğeni alan fotoğraf sonrası ‘Ufuk Beydemir’ kimdir sorusu gündeme geldi. İşte Ufuk Beydemir’in hayatı ve kariyeri…

Ufuk Beydemir 14 Nisan 1992’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığlıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi almıştır. 2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği '"Ay Tenli Kadın" performansıyla tanınmaya başladı. Şarkı, Erkenci Kuş ve daha birçok dizide kullanıldı. Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır.

2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.

İpek Yazıcı Kimdir?

İpek Filiz Yazıcı, 2001 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Lise de öğrenim gören İpek Filiz Yazıcı; 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

İpek Filiz Yazıcı son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert'in paylaştığı Kayıtdışı dizisinde yer almıştır. İpek Filiz Yazıcı TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma adlı dizide Ceyda karakterine hayat vermiştir. Güzel oyuncu büyük çıkışını ise Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinde yapmıştır. Genç oyuncu şimdilerde

ise Yeni Hayat dizinde boy gösteriyor.

İpek Filiz Yazıcı, 1.63 metre boyunda 50 kilo ve Koç burcudur.