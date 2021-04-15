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Brezilya'da plastik cerrahi uzmandan tepki çeken paylaşım! Hastalardan alınan yağ dokularını gösterdi

BREZİLYA’da ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını sosyal medya uygulaması TikTok'tan  paylaşan plastik cerrahi uzmanı tepkilerin ardından görevden alındı.

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Brezilya’nın Ribeirao Preto kentinde Caren Trisoglio Garcia adlı plastik cerrahi uzmanı TikTok uygulamasından ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını paylaştı. 

Garcia sosyal medyada uygulamasından yaptığı paylaşımda elinde poşetlenmiş yağ dokularını göstererek dans etti. Plastik cerrahi uzmanı paylaştığı videoda “Bu kol altından alınan yağ” notunu düştü. Görüntülerin yayılmasının ardından plastik cerrahına tepki yağdı. Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, Garcia’ya uzaklaştırma cezası verdi.

Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, yaşanan olay sonrası gelen tepkiler üzerine Garcia hakkında soruşturma başlattı. Garcia’nın soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığı, suçlu bulunması halinde ise görevinden men edileceği ifade edildi.

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