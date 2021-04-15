Athena Gökhan, "Vaka artışından sorumlu 84 milyon Türkiye vatandaşıdır" sözlerine itiraz edip sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Tavan yapan Vakalardan Ben neden sorumluyum ya ? 1 senedir Kendimle konuşmaktan şizofren oldum, Kongreye falan da yok. Sayın @drfahrettinkoca Aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi Aşılasanız acaba, belki biter Virüs. Boş boş Kapanacağımıza onu mu denesek?"