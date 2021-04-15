Burak Yılmaz, Türkiye'den Lille'e futbolcu transfer etme şansı olsa, hangi oyuncuları getireceğiyle ilgili soruya "Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ü getirirdim. Hem Dorukhan'ın sözleşmesi haziran ayında bitiyor.'' yanıtını verdi.

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Fransa Ligue 1'de ilk sırada yer alan Lille'de yıldız oyuncu Burak Yılmaz, ülkenin ve dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'équipe'e konuştu. Burak, Türkiye'den Lille'e futbolcu transfer etme şansı olsa, hangi oyuncuları getireceğiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ü getirirdim. Hem Dorukhan'ın sözleşmesi haziran ayında bitiyor.

İlk Avrupa deneyimini Fransa'da yaşayan tecrübeli golcü, "Sakatlığımdan dolayı 9 maç kaçırdım (Ocak ortasından Mart ortasına kadar). Daha fazla atabilirdim. Oynadığım maç sayısıyla golleri karşılaştırınca fena değil. Harika bir yıl geçiriyorum. İlk 1,5 ayım kötüydü. Ama futbolun dili evrensel. Adaptasyonum iyi gitti.

Drogba ve Sneijder detayı

Türkiye'de oynadığım kulüpler şampiyonluğa oynuyordu. Her yıl kupa için savaştım (2013 ve 2015'te Galatasaray ile şampiyonluk yaşadım). Avrupa'nın büyük takımlarından teklif aldım ama ülkemde kaldım. Galatasaray'dayken Drogba ve Sneijder, 'Neden Avrupa'ya ya da yurt dışına gitmiyorsun?' dedi ve ben de gitmek istedim.

''Tigana benim için baba gibi''

Jean Tigana benim için baba gibi. Antalyaspor'dayken beni Beşiktaş'a getirdi. Hayatımda çok önemli yeri var. Sahada ve saha dışında örnek olmak zorundayım. Genç oyuncular bana baktığında deneyim ve performans görmek zorundalar. Sahada 18 yaşında, 30 yaşında oyuncular var. Ben bu yolları geçtim. Ama hala her gün öğreniyorum, karşılıklı. Gençler ve tecrübeli oyuncular deneyimlerini birlikte paylaşıyor.''

''Zafer istiyorum''

"Aynı dili konuşamadan nasıl lider oldun?" sorusuna Burak Yılmaz, şu yanıtı verdi; "Sorunun cevabı performans. Zafer istiyorum. Savaşıyorum, herkese kazanmayı ne kadar istediğimi gösteriyorum. Genç oyunculara öğretiyoruz, iletişim kuruyoruz, birlikte iyi çalışıyoruz ve başarılar elde ediyoruz. Kaybedince kimseyle konuşmak istemiyorum, eşim biliyor. Ama çocuklarımın önünde bir şey diyemiyorum. Önümüzdeki altı maçtan birini kaybedersek çok üzülürüm. Şampiyon olmak istemediğimizi söylemiyoruz. Montpellier, Lyon, Nice, Lens, Saint-Etienne ve Angers'ı yenmek istiyoruz. Maçlara tek tek bakıyoruz. Sabırlı olmalıyız."

Kral lakabının sırrı

Kendisine neden 'Kral' denildiğine açıklık getiren Burak, '''Kral' lakabını bana Türkiye'de taktılar. En skorer oyuncuydum. 'Gol Krallığı' deniyor bizim ülkemizde. İyi bir lakap ve pozitif." dedi.

''Milli takıma seçilmek anlatılamayacak bir duygu''

Şenol Güneş'ten övgüyle bahseden Burak, "Şenol Güneş de benim için baba gibi. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Beni neyin geri getireceğini biliyor. Milli takımda hiçbir yerde göremeyeceğiniz saygı var. Milli takıma seçilmek anlatılamayacak bir duygu. Avrupa Şampiyonası'nda ilk amacımız gruptan çıkmak. Çok önemli. İtalya, Galler, İsviçre kadar bizim de şansımız var. Kimse bizden güçsüz ya da güçlü değil. 7 puanla grup lideriyiz. Dünya Kupası'na katılmak için şansımız var. Keşke Letonya karşısında 3-3 berabere kalmasaydık. Şimdi herkesin şansı var. Orada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.