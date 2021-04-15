KAYSERİ'de, kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıtıp kadının altınlarını çaldığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı. Dolandırılan kadın "Dini duygularımla oynadı, şikayetçiyim." dedi.

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3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan yargılanan T.S, tutuklu kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, müşteki F.E.T. ve sanık avukatı salonda hazır bulundu.

F.E.T, olay günü altın ve bileziklerini alarak kuyumcuya gitmek üzere evden çıktığını, o dönem ailevi sorunları nedeniyle psikolojisinin iyi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kuyumcuda altınları bozdurup, eksik olan set takımımı tamamlayacaktım. Bu esnada yanıma biri geldi, bana, 'Hızır Aleyhisselam'ım' dedi. 'Allah tarafından gönderildim, senin bütün sıkıntılarını biliyorum' dedi. 'Banka geçip oturalım' dedi. Ben de dediğini yaptım. Bana, zikir çekmem için tespih verdi. 'Allah seni bir çocukla müjdelesin' dedi. 'Yanında bulunan para ve ziynet eşyalarını çıkar' deyince ben de kutuyu açarak içindeki altınları gösterdim. Bana, 'büyükleri senin, küçüklerini bana ver' dedi. Kabul etmedim. O esnada zabıta yanımıza yaklaşınca tedirgin oldu. Kutunun içindeki bazı altınları almış. Kuyumcuya gidince fark ettim. Dini duygularımla oynadı, şikayetçiyim."

Sanık T.S. ise savunmasında, suçlamaları reddetti. Mağdur olduğunu öne süren sanık beraatını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık T.S'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.