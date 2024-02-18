Kazada hayatını kaybeden sürücü gözyaşları arasında toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kaza, dün saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşımakta olan Selim Dutal (56) idaresindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mert Aydemir (20) idaresindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otobüste bulunan yolcular Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K.(62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Hayatını kaybeden Mert Aydemir, öğle namazına müteakip Kurşunlu Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Özel halk otobüsünün sürücüsü, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.