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Muğlaspor Yeşil Çivril Belediyespor’u 2-0 mağlup etti

Muğlaspor Yeşil Çivril Belediyespor’u 2-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta mücadele eden Muğlaspor, Denizli temsilcisi Yeşil Çivril Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

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Denizli Çivril Stadyumu'nda oynan karşılaşmada Muğlaspor 5. dakikada Sezer Orhonsay'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı Muğlaspor'un üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıya hızlı başlayan Muğlaspor, dakika 78’de Şerif Ali Eğilmez ile skoru 2-0'a getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmazken, namağlup olarak lige devam eden Muğlaspor, liderliğini korumayı başardı.

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