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Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oluyor. Son 2 maçından da galibiyetle ayrılan ve Avrupa iddiasını sürdüren Beşiktaş, Kayseri'de kazanıp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Sivasspor deplasmanından 3 puan koparan Kayserispor ise Beşiktaş'ı da devirip ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, gözünü tekrar yukarılara diken Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak ve kritik mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve son 3 iç saha maçını kazanan Kayserispor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem seriyi sürdürmek hem de kümede kalma umutlarını iyice artırmak istiyor. Denizlispor'u 5-1, Konyaspor'u ise 3-0'la geçen Kara Kartal, Kayseri'de 3 puana uzanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Sergen Yalçın'ın ekibi, Avrupa iddiasını sürdürmek için puan kaybı yaşamamanın hesaplarını yapıyor.

Kayserispor - Beşiktaş

Stat: Kadir Has
Hakem: Arda Kardeşler
Saat: 21.00
Yayın: beIN Sports HD 1

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Hasan Hüseyin, Gustavo, Kravets, Henrique, Mesanovic

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Lens, Atiba, Elneny, Diaby, Nkoudou, Burak

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