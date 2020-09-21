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Kayıp Duygu Çelikten'in cesedi bulundu! Müge Anlı söyledi anne yıkıldı

ANTALYA’da 13 gün önce kaybolan iki çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelik, Müge Anlı'da aranıyordu. Genç kızın cesedi korkunç bir şekilde bulundu. Duygu Çelik'in karşı komşusu olan Veli adlı şahıs katil zanlısı olarak aranıyor.

MURATPAŞA ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadının ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kızlarını aramaya başladı. Genç kadından bugün korkunç bir haber geldi. 

Genç kadının cesedi ormanlık alanda başı vücudundan kesilmiş olarak bulundu. Haberi canlı yayında alan anne Leyla Çelikten feryat etti. 

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