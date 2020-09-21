BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,95
ALTIN 473,86
KÜLTÜR VE SANAT

Dümbüllü kavuğunun yeni sahibi Şevket Çoruh oldu

Türk tiyatrosunun simgelerinden Dümbüllü kavuğunun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh oldu. Çoruh'a kavuğu eski sahibi Rasim Öztekin takdim etti.

Kalp rahatsızlığından dolayı canlı performans yasaklanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, Dümbüllü kavuğunu Şevket Çoruh'a devretti.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle kavuğu alan Çoruh, "Üzerimde emeği olan ustalarım başta Savaş Dinçer, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora başta olmak üzere beni yetiştiren tüm hocalarıma, Türk tiyatrosu için emek vermiş tüm ustalara teşekkür ediyorum. Bu kavuğu bugünkü zor şartlarda Anadolu'da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden, apartman dairelerine kadar yüreği tiyatro dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Başımın üstünde yeri var" dedi.

Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Kavuğun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh olmuş oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Salih Yoluç, Le Mans'da podyumun zirvesine çıkan ilk Türk oldu
Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim açıklaması
Başakşehir Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (20 Eylül Pazar)
Beyaz Saray’a gönderilen zehirli paket soruşturmasına Kanada da dahil oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Selman Öğüt, Haber Global'de canlı yayını terk etti
İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Dümbüllü kavuğunun yeni sahibi Şevket Çoruh oldu
Bitlis'te çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisi sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da bir sapık kadını, polis de sapığı takip etti! Olaya bakın
Fatih Erbakan'ın yüzde 51.5 ile 1. çıktığı Cumhurbaşkanlığı anketi alay konusu oldu
Cübbeli Ahmet Hoca'dan bomba ifşa: İç savaşa hazırlanan 150 derneğin ismini veririm
YKS ek tercih ücreti kaç para nereye ödenir?