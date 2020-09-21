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İstanbul'da otobüste kavga! Halk otobüsü şoförü 'Pis sarhoşlar' deyip indirmek istedi

KADIKÖY'de Özel Halk Otobüsü sürücüsü ve yolcu arasında tartışma çıktı. Şoför, kadın yolcunun bisikletini araçtan dışarıya çıkartmak istedi ve 'Pis sarhoşlar' diyerek bağırdı.

İstanbul Kadıköy'de durakta Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yolcunun üzerine yürüdüğü görünen sürücü, 'Ben alkollü yolcu taşımıyorum' dedikten sonra 'Pis sarhoşlar' diyerek yolcuyu bisikletiyle birlikte araçtan çıkartmaya çalıştı.

Duraktaki diğer vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen şoför uzaklaştırılırken görüntü sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı, "Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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