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İstanbul'da bir sapık kadını, polis de sapığı takip etti! Olaya bakın

TAKSİM İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahısı güven timleri de takibe aldı. Sapık kadının peşinden bir an bile ayrılmadı. Kadın hızlandıkça o da hızlandı o yavaşlayınca o da yavaşladı. Hiç arkasına bakmayan sapık, polisin de onu takip ettiğinden habersizdi.

Olay, İstiklal Caddesi’nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim’de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi’nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.’nin kendisini takip ettiğini fark etti. Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.’yi takibe aldı.

Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.’den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.’yi gözaltına aldı.

Ö.K.’nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği’ne götürüldü. Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.

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