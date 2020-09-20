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Ayvalık'ta orman yangını! Şeytan Sofrası'ndan başladı

BALIKESİR Ayvalık'ta orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın, etkisini arttırarak yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada devam ediyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Şeytan Sofrası’nın eteğindeki Balcılar mevkisinde yer alan orman alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede çok sayıda ekibin çalıştığını anlatan Vali Şıldak, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz, şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Bölgede yoğun rüzgar var." dedi.

Şıldak, yangın bölgesine hareket ettiğini, bölgede incelemelerin ardından net bilgilerin edinileceğini kaydetti.

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