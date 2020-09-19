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FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 94 tutuklama

İSTANBUL polisinin FETÖ’nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik 34 ilde eş zamanlı düzenlendiği operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul merkezli olmak üzere 34 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 132 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 16 Eylül'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 2 binbaşı, 6 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 6 asteğmen, 31 astsubay, 82 uzman çavuş olmak üzere toplam 131 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 131 şahıstan 36'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 95 şahıs bugün adliyeye sevk edildi.

Adli makamlarca yapılan işlemlerin neticesinde 94 şahıs tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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