Temel Karamollaoğlu: Hilafeti AK Parti kaldırdı

Halk Tv'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var isimli programa katılan Temel Karamollaoğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Şirin Payzın'ın, "Türkiye'de hilafet olabilir mi tekrar?" sorusu üzerine Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de hilafet var aslında da ortadan bu arkadaşlar kaldırdılar.

Bizde hilafet kaldırılırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz vardı 'hilafet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsi manevisinde münverit olduğu için bulunduğu için, hilafet makamı kaldırılmıştır.' Hilafet kalkmadı. Hilafet ne? Kanun koyucu gibi. Yani aslında şimdi siz onu oradan aldınız, Meclisin bu gücünü ortadan kaldırdınız." açıklamasında bulundu.