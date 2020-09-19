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Şişli'deki metro istasyonunda intiharın korkunç görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda Iraklı bir gencin raylara atlayarak intihar etmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı

Olay geçtiğimiz gün Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda meydana gelmiş, raylara atlayan 26 yaşındaki Iraklı Zeynel Abidin A. metronun geldiği sırada raylara atlayarak intihar etmişti.

Metro istasyonunda yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde peronun başlangıcında bekleyen Iraklı genç, metronun gelmesiyle birlikte raylara atlıyor. Bu sırada olayı gören diğer yolcular büyük şok yaşıyor.

İstasyona yanaşan metro durmaya çalışsa da Iraklı genç, feci şekilde vagonun altında kalıyor.

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