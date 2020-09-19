Masterchef'te Barbaros itiraf etti tabağı bilerek yere atmış

Masterchef yarışmacılarından Barbaros Yoloğlu 'sahtekarlığını' itiraf etmek zorunda kaldı. TV8 ekibi Barbaros'un Eray ile 'tabağı yere atma' konusunda yaptığı konuşmayı ekrana verdi. Barbaros Yoloğlu şeflerin önüne tabağı getirmeden önce plan yapıyor.

Masterchef jürisine ilk gün tabağın kazara düştüğünü söylemişti. Şefler son dokunulmazlık oyununda sorunca herşeyi itiraf etmek durumunda kaldı. Barbaros Yoloğlu 'Arkada 5 dakika nasıl düşürürüm diye plan yaptım. Bilerek düşürdüm' diye itiraf etti.

Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığının yanlış olduğunun altını çizip "Bundan sonra her yaptığında iki kere düşüneceğiz' dedi. Danilo şef ise 'yalan asla doğru olmaz bu yaptığın en çok sana zarar verir' yorumunda bulundu.