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İstanbul'da bir tuhaf olay! 'Hiçbir suç cezasız kalmayacak'

İSTANBUL Sarıyer'de sahil kenarındaki betona "Hiçbir suç cezasız kalmayacak" yazısının yazılması dikkat çekti. Yazıyı kimlerin yazdığı bilinmiyor...

Sarıyer'de sahil kenarındaki betona "Hiçbir suç cezasız kalmayacak" yazısının yazılması dikkat çekti. Görüntüleri gazeteci Nasuh Bektaş, sosyal medya hesabından paylaştı. Bektaş, paylaşımında, "Şimdi bir arkadaş çekip, gönderdi. 'Hiçbir suç cezasız kalmayacak' diye bir yazı yazılmış sahil yürüyüş yoluna, Rumeli Hisar bölgesi" notunu düştü. Öte yandan, söz konusu yazının kimler tarafından ne için yazıldığı anlaşılamadı.

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