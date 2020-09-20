İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir video yayınladı. Ameliyatını gerçekleştirilen doktorlara teşekkür eden Ortaylı, Türk tıbbının ne kadar çok gelişmiş olduğuna vurgu yaptı.

İlber Ortaylı’nın açıklamasından satır başları şöyle:

"Çok değerli, sevgili okuyucularım. Aşağı yukarı 1 haftayı bulan tedavim sırasında beni arayan, soran okuyucularımın, dostlarımın gönderdiği mesajlar, sevgi ifadeleri beni çok duygulandırdı. Böylesine bir sevgi her faniye nasip olmaz. Benim için kolay bir dönem olmadı fakat bu sıkıntılı günlerde en önemli şey, kendimi emanet ettiğim ellerin güvenirliliğiydi.

"Gevşek tedbirlerinizle sağlık sistemini yormayın"

Yeni bir asistan ve hemşire neslinin yetiştiğini gördüm. Bunlar yeni okullarımızda en başta bu müessesenin kendi hemşire mektebinden mezunlar ve fevkalade başarılı, iddialı ve hırslı bir çalışma içindeler. Türk tıbbının böyle ilerlediği bir sırada onları birtakım iyi kontrol edilememiş salgınlarla veya gevşek tedbirlerle yormanın alakası yoktur. Çünkü Türkiye sadece kendi halkının değil bütün civardaki milletlerin tıp hizmetinin en iyi şekilde verilmesine ve yükseltilmesine aday bir ülkedir."