BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
YEREL

Kocaeli'de bebek arabasından düşen çocuğa babasından şiddet

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir kişinin bebek arabasından düşen çocuğa şiddet uygulaması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı

KOCAELİ İzmit Sekapark'taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre; bir kişinin kullandığı bebek arabasındaki çocuk yere düşüyor. Ayağa kalkması sonrasında çocuk, bu kişinin tokadıyla yeniden yere savruluyor. Daha sonra söz konusu kişi tarafından çocuk yerden kaldırılarak arabaya bindirilip yola devam ediliyor.

Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı iş yerinin personeli Ceyhun Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin durumu kendisine bildirilmesi sonrasında güvenlik kamerasını kontrol ettiğini söyledi. Görüntüleri izledikten sonra durumu gerekli birimlere haber verdiğini ve olayın takipçisi olacağını belirten Çıtak, "Bu kişinin gerekli cezayı, gerekli makamlardan almasını istiyoruz. Bu olayın üstüne titizlikle düşülmeli. İzlerken kanım dondu. Bu bir de dışarıda yaptığı, kim bilir evde neler yapıyor? Aklımda şimdi, 'Evde bu çocuğa neler yapıyor?' diye bir sürü şüphe var" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunan Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs ziyareti öncesi Türkiye'yi hedef aldı
Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim açıklaması
Sahte kayıtlarla kendini ölü gösteren ve 52 yıl hapisle aranan fenomen Muğla'da yakalandı
Salih Yoluç, Le Mans'da podyumun zirvesine çıkan ilk Türk oldu
Başakşehir Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Destici'den Yunanistan'ın çirkin manşetine tepki: Misliyle iade ediyorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Abdurrahim Albayrak: Zor günler geçiriyoruz, herkes dua etsin
Akşener: "Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen biz hala buradayız"
YKS ek tercih ücreti kaç para nereye ödenir?
Cübbeli Ahmet Hoca: Savcılar beni çağırırsa iç savaşa hazırlanan 150 derneğin ismini veririm
Taksim'de sapık alarmı! Kadını saatlerce takip etti güven timleri enseledi
Niğde Valiliği'nden koronavirüs tedbiri! Mesai saatleri değiştirildi
İstanbul'da bir tuhaf olay! 'Hiçbir suç cezasız kalmayacak'
5. 6. 7. sınıf EBA dersleri saat kaçta başlıyor nereden izlenir?