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Niğde Bor'daki deprem anı kamerada

NİĞDE'nin Bor ilçesi merkezli meydana gelen depreme markette yakalanan bir müşteri, elindeki ürünleri kasaya bırakarak kaçtı. O anlar, anbean kameraya yansıdı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde saat 22:08'de meydana gelen ve büyüklüğü 5.1 olarak ölçülen depreme market içinde yakalanan bir kişi, elindeki ürünleri kasaya bırakarak kaçtı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde vatandaşlar, "Kaçın, kaçın" diye bağırdı.

Bir aydınlatma dükkanında ise avizelerin 5.1'lik depremde sağa sola sallandığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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