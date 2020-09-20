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Selman Öğüt, Haber Global'de canlı yayını terk etti

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu 'Müzakere' programında yaşanan tartışmanın ardından Selman Öğüt, canlı yayını terk etti.

Doç. Dr. Selman Öğüt'ün Kemalizm ile ilgili 'virüstür' sözleri Haber Global'de tartışma çıkardı.

Prof. Dr. Ersan Şen'in, "Söylediğin Anayasa'ya aykırıdır' sözleri üzerine Erhan Ertürk, Öğüt'ü işaret ederek, "Suç mu işliyor?" sorusu gerginliğe neden oldu.

Moderatör Erhan Ertürk'ün kendisini hedef gösterdiğini iddia eden Öğüt, canlı yayını terk etti.

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