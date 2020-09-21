AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Darıca kongresinde konuştu! O matmazel Meral (Akşener) var ya...

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, partisinin Darıca 5. İlçe Kongresi'nde İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı. Akşener için "O matmazel Meral Var ya!..." diyen Çamlı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Hamdi Çamlı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ''Şimdi o matmazel Meral var ya... Kahvaltı mahvaltı böyle şirinlikler yapıyorlar. Kahvaltı yiyelim, sen de gel ben geleyim falan...'' şeklinde ifadeler kullandı.