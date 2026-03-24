Katar ve İspanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Katar Emiri El Sani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası artan gerilimde diplomatik çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Öte yandan İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Irak’tan İspanyol askerlerinin tahliyesinde Türkiye’nin sağladığı destek için Türk kurumlarına ve personele minnettarlık mesajı yayımladı.

Katar Emiri El Sani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta gerilimi azaltma çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. 

İSPANYA'DAN "TAHLİYE" TEŞEKKÜRÜ

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, İspanyol askerlerinin Irak'tan tahliyesinde Türkiye'nin desteğine ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türkiye - İspanya barış içinde 244 yıl (1782-2026). İspanya Büyükelçiliği, İspanyol birliklerinin Irak'tan çıkışı sırasında gösterdikleri destek ve kusursuz çalışmaları için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, sınır kontrol personeline, Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımıza ve aynı şekilde Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'ndeki tüm personele minnettarlığını ifade etmek ister. İspanyol-Türk dostluğunun bir örneği."

