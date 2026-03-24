Yunanistan'dan savaş hazırlığı gibi karar! 5 milyar euro...

Yunanistan'da Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyi (KYSSEA) toplantısında, toplam değeri yaklaşık 5 milyar euroyu bulan savunma programlarına onay verildiği bildirildi.

5 MİLYAR EUROLUK SAVUNMA PAKETİNE ONAY

Yunanistan Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyi (KYSSEA), yaklaşık 5 milyar euro tutarındaki savunma paketini resmen onayladı.

İSRAİL HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VE SAVAŞ UÇAKLARI MODERNİZE EDİLECEK

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra silahlanma programları ele alındı.

Toplantıda, İsrail yapımı hava savunma sistemlerinin tedariki, 38 F-16 Block 50 savaş uçağının "Viper" seviyesine yükseltilmesi ve donanmaya ait MEKO sınıfı 4 fırkateynin modernizasyonuna ilişkin kararlar alındı.

Toplantıda ayrıca F-35 savaş uçaklarına yönelik altyapı çalışmalarının ilerletilmesi ve C-27 nakliye uçaklarının bakım programı onaylandı.

